Kunst in Zons : Riesige Blumen schmücken den Park Friedestrom

Museumsleiterin Karina Hahn (l.) und Künstlerin Doris Maria Moormann-Goltz erfreuen sich an den Blumen im Park Friedestrom. Foto: kiba

Zons Beeindruckende Kunst-Blumen sorgen im Parkfriedestrom in Zons für einen Hingucker. Ab Freitag sollen in einem Workshop weitere Blumen gestaltet werden.

Der Park Friedestrom in Zons blüht dieser Tage so richtig auf, jedoch sind es in diesem Fall künstlerisch gestaltete Blumen, die für farbige Hingucker sorgen. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Kreismuseums und in Anlehnung an die Jugendstilsammlung des Hauses hat die Zonser Künstlerin Doris Maria Moormann-Goltz großformatige Blüten gestaltet, welche ein harmonisches Zusammenspiel mit der mittelalterlichen Burganlage ergeben.

Die „Kunst-Blumen“, die in Zusammenarbeit mit Andreas Maurer und Peter Reichenbach vom Färbergärten-Netzwerk sevengardens entstanden sind, bestehen aus natürlichen nachwachsenden Rohstoffen und erhalten ihre beeindruckenden Farben durch Färberpflanzen. Die Färberpflanzen hatten ihren Höhepunkt im Mittelalter, doch noch heute lassen sich aus Färberwaid, Hibiskus, Zwiebelschalen und sogar Rotkohl (und zahlreichen mehr) viele Farben zaubern. Mehrere der großen Blüten, die in liebevoller Kleinarbeit von Moormann-Goltz gestaltet wurden, stehen nun im Park Friedestrom – und weitere sollen folgen.

So ist für das kommende Wochenende ein dreitägiger Workshop geplant, bei dem Interessierte eigene Blüten gestalten können. Der Kurs findet statt Freitag, 3. Juni, von 14.30 bis 18 Uhr, Samstag, 4. Juni, von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr, sowie Sonntag, 5. Juni, von 11 bis 14 Uhr. Der Mehrgenerationenworkshop trägt den Namen „Aufgeblüht“ und findet unter Anleitung der Künstlerin Doris Maria Moormann-Goltz statt. Der Herstellungsvorgang lässt dabei Raum zum Experimentieren. So wird am Freitag zunächst die Farbe hergestellt.

Die Künstlerin, die Freie Kunst und Diplom-Psychologie studierte, erklärt: „Zunächst werden die Pflanzen wie beispielsweise Hibiskus, Buschmalve und Färberdistel, zermörsert. Durch heißes Wasser entsteht eine Art Tinte, diese wird dann durch ein Tuch gepresst und so entsteht die Farbe.“ Die restliche Gestaltung der Blüten werde aus Naturmaterialien wie beispielsweise Baumwolle und Ästen hergestellt. „Die Schönheit dieser Kunstwerke ist vergänglich und nachhaltig und genau das ist das Ziel“, so Moormann-Goltz. Laut Museumsleiterin Karina Hahn sei die Resonanz auf die Blumen bereits jetzt groß: „Die Menschen im Park sprechen uns oft darauf an und sind begeistert.“

Der Workshop findet im Rahmen des bundesweiten Projektes „Rendezvous im Garten. Gärten gestalten Klima“ der deutschen Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist unter 02133 53020 erforderlich.

(kiba)