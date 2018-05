Unsere Woche: Was der Bürgermeister von Beethoven lernen könnte

Dinslaken Warum man sich doch schwer wundern muss, wie aggressiv die Debatte um den Bahnhofsvorplatz inzwischen geführt wird, und was Beethoven und Schiller damit zu tun haben.

Auch sonst geizen beide Seiten nicht mit Tönen, wie sie in einem Wahlkampf ja gang und gäbe sein mögen, die man aber bei einer möglichst ohne Schaum vor dem Mund geführten Diskussion um die Auseinandersetzung in einer reinen Sachfrage, die doch zumindest von gegenseitigem Respekt geprägt sein sollte, eigentlich so nicht hören möchte. Dennoch wird der Streit ziemlich erbittert geführt und, was das Tollste ist, je länger er geführt wird, kann eigentlich niemand mehr so genau sagen, warum eigentlich. Alle wollen, dass der Bahnhofsvorplatz umgestaltet wird. Auch die Initiatoren des Bürgerentscheids - jedenfalls betonen sie das bei jeder Gelegenheit. Allerdings wollen sie, dass die jetzige Verkehrsführung und die Parkplatzsituation so bleiben sollen, wie sie sind, was ihnen den Vorwurf einträgt, dass sie damit die dringend notwendige Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes von Grund auf unmöglich machen würden. Und rumms - schon schaukeln sich die Dinge weiter hoch. Deswegen an dieser Stelle Folgendes: Es gibt ganz viele gute Gründe für eine tatsächlich große Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes. Ohne sie fehlte ein wesentlicher Baustein zur Dinslakener Stadtentwicklung.