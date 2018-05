Dinslaken : Gemeindefest am Betsaal Bruch mit Schmetterling

Dinslaken Gemeindefest feiert die Evangelische Kirchengemeinde am Betsaal Bruch, Wilhelminenstraße 12, am Samstag und Sonntag, 9. und 10. Juni. Unter dem Thema "Schmetterling, du kleines Ding!" steht die Bewahrung der Schöpfung im Vordergrund. In Zusammenarbeit mit dem Naturschutzbund wird ein Schmetterlingsgarten gepflanzt, es gibt kreative Aktionen für Groß und Klein, ein Imker und ein Falkner kommen zu Besuch. Das Fest beginnt am Samstag mit einer Andacht um 18 Uhr auf der Gemeindewiese. Anschließend ist gemütliches Beisammensein mit Grillen, Stockbrot-Backen und Musik. Es spielt die Rockformation "...bis einer weint". Am Sonntag um 11 Uhr besucht die Raupe Nimmersatt aus dem Kindergarten die Gemeinde im Familiengottesdienst, musikalisch gestaltet von Bläserkreis und Kirchenchor. Nach dem Mittagessen ist Zeit für Aktionen des Nabu und musikalische Grüße auf der Gemeindewiese. Mit dabei der Jugendchor, die Band Protest-ans und der Chor Lohberg Voices.

Es gibt Informationen an verschiedenen Ständen, Produkte werden verkauft. Der Kindergarten bietet ein buntes Programm an. Ab 14 Uhr gibt es im Betsaal Kaffee und Kuchen. Um 16.30 Uhr endet das Fest mit dem Bläserkonzert. Der Erlös kommt dem Nabu und der Neugestaltung des Außengeländes des Kindergartens zugute.

(RP)