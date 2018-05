Dinslaken: Kreis warnt Dinslaken vor Haushaltssicherung

Dinslaken Die Unabhängige Bürgervertretung sieht sich in ihrer Kritik am städtischen Etat "voll bestätigt".

Der Kreis als Aufsichtsbehörde hat den Dinlakener Haushalt für das laufende Jahr genehmigt. Landrat Ansgar Müller hat dabei die Gelegenheit genutzt, der Stadt einige Warnungen vor finanziellen Risiken ins Stammbuch zu schreiben. So hat er die wegen des Defizits von 11,1 Millionen Euro notwendig gewordene Entnahme aus der Rücklage zwar genehmigt, weist aber gleichzeitig darauf hin, dass die Stadt auch in den kommenden Jahren defizitäre Haushalte plane, was bis zum Jahr 2021 zu einer rasanten Abschmelzung der Rücklage von ursprünglich rund 286 Millionen auf 226,3 Millionen Euro führen werde.