Dinslaken: Bahnhofsvorplatz: FDP für Ja beim Bürgerentscheid

Dinslaken In Sachen "Umbesetzung von Ausschüssen" warten die Liberalen noch auf Antwort der Stadt. Kritik an "Limit".

Die FDP unterstützt den Bürgerentscheid, in dem es um die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes geht, und empfiehlt den Bürgern, mit Ja zu stimmen. Am 10. Juni sind die Wahlberechtigten Dinslakener aufgerufen, ihr Votum zu folgender Fragestellung abzugeben: "Sind Sie für die Beibehaltung der derzeitigen Verkehrsführung sowie der Parkplatzsituation bei der Neugestaltung des Bahnhofvorplatzes?" Die Dinslakener Stadtverwaltung, die erste Pläne für eine mögliche Neugestaltung des Platzes vorgelegt hat, wirbt dafür, mit einem Nein zu stimmen. Die Verwaltungspläne waren auf Kritik bei der Unabhängigen Bürgervertretung (UBV) gestoßen, deren Mitglieder dann das erfolgreiche Bürgerbegehren initiiert hatten, das dem Bürgerentscheid vorausgegangen ist.

"Die aktuelle Planung der Stadtverwaltung", so erklärte Gerrald Schädlich, Vorsitzender des FDP-Stadtverbandes, "bringt keinen entscheidenden Vorteil für Dinslaken, sondern würde auf Jahrzehnte eine durchaus notwendige und sinnvolle Umgestaltung des Bahnhofsvorplatze blockieren". Fördergelder für eine "spätere, besser durchdachte Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes" würden nicht verloren gehen, wie die FDP durch eine Anfrage beim zuständigen Ministerium erfahren haben will, zumal die Kommune noch keinen Antrag auf Bewilligung von Geldern bei der Landesregierung gestellt habe. Es könne gegenwärtig nur die Förderung der bisherigen Planungskosten verloren gehen. Eine Falschaussage ist es nach Schädlichs Darstellung, wenn gesagte werde, dass ein Ja zum Bürgerentscheid, also zur Bebehaltung der gegenwärtigen Situation, jede künftige Umgestaltung des Vorplatzes unmöglich mache. "Ein Bürgerentscheid besitzt eine Gültigkeit von zwei Jahren, danach ist jede andere Planung möglich", erklärte der FDP-Vorsitzende. Die bisherigen Planungen basieren nach sein Aussage auf 20 Jahre alten Überlegungen, in denen es darum ginge, den Autoverkehr nach Möglichkeit vom Bahnhofsvorplatz zu verbannen, und seien inzwischen überholt. So seien weder Ladestationen für Elektroräder noch Reisebusse oder Carsharing-Plätze berücksichtigt worden. Auch müsse die Zukunft der Straßenbahn in die Planung einfließen, da es möglich sei, dass die DVG die Linie einstellte.