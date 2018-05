Dinslaken: Heimatvereins-Homepage weltweit genutzt

Dinslaken Land Dinslaken freut sich über Zugriffe von Heimatkundlern aus allen Kontinenten.

In seinem Bericht über die aktuellen Vereinsaktivitäten betonte der Vorsitzende, Thomas Becker, dass die Veröffentlichung heimatkundlicher Literatur weiter ein wichtiger Bestandteil der Vereinsarbeit ist. So erschien gegen Ende des vorigen Jahres in der eigenen Vereinsbuchreihe das Buch "Frauenleben in Dinslaken im 20. Jahrhundert", das vom Frauengeschichtskreis Dinslaken erarbeitet wurde.