Auf der Wilhelmstraße in Hünxe : Sattelschlepper rutscht in Straßengraben

Hünxe Auf der Wilhelmstraße in Hünxe ist am Montagabend ein Sattelzug von der Fahrbahn abgekommen. Die Bergung des Fahrzeugs dauerte fünf Stunden.

Ein Sattelschlepper ist am Montagabend auf der Wilhelmstraße in Hünxe von der Fahrbahn abgekommen und in den Seitengraben gerutscht. Der Alarm ging um 18.05 Uhr bei der Feuerwehr ein. Als die Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen, hatte der Lkw-Fahrer bereits das Führerhaus verlassen und wurde von Ersthelfern betreut.