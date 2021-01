Rader Straße in Richtung Lennep : Zwei junge Frauen schwer verletzt

Rader Straße in Richtung Lennep

Ein 18-Jährige aus Gummersbach und ihre ein Jahr jüngere Beifahrerin sind bei einem Unfall am späten Montagabend schwer verletzt worden. Ihr Auto kam ins Schleudern und dann von der Rader Straße ab.

Gegen 23 Uhr am Montag, 4. Januar 2021, war die 18-Jährige mit ihrem Skoda in Richtung Lennep unterwegs. Etwa 500 Meter hinter der Brücke an der Wuppertalsperre verlor die Fahrerin aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Auto, kam über die Gegenfahrbahn ins Schleudern und landete mit ihrem Fahrzeug hinter der Leitplanke im Dickicht.