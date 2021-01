Hückelhoven : Feuerwehr muss in Ratheim Auto freischneiden

Feuerwehr muss in Ratheim Auto freischneiden

Hückelhoven Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass das Auto die Leitplanke durchbrach und erst auf dem angrenzenden Fuß- und Radweg zum Stehen kam. Gottlob hielt sich dort zu dem Zeitpunkt des Unglücks niemand auf.

(cpas) Bei einem Unfall auf eisglatter Fahrbahn ist am Freitagabend auf der Oberbrucherstraße in Richtung Ratheim ein Auto durch die Leitplanke gebrochen und hat sich in dieser verkantet.