Zu hoch, zu ungerecht : FDP Dinslaken will Hundesteuer senken

Info

Blick in den Kreis Kreisweit sind die Steuern für den Ersthund in Dinslaken und Moers am höchsten. In Moers sind aber Zweithund (137) und Dritthund (153 Euro) teurer als in Dinslaken (120 132 144). In Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn werden 100/120/140 fällig, in Xanten 96/123/144, Hünxe 96/110/132, Wesel 94/112/134, Voerde 88/104/119, Rheinberg 80/110/130, Schermbeck 73/85/97, Alpen 66/78/90, Hamminkeln 60/96/108. Am preiswertesten im Kreis ist die Hundehaltung in Sonsbeck mit 54/66/78 Euro.