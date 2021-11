Tierhilfe Dinslaken-Voerde sammelt Spenden : Schwer verletzter Kater Charly kämpft sich zurück ins Leben

Dinslaken Im Sommer wurde der kleine Kater mit schweren Verletzungen am Rande eines Feldes gefunden. Das war sein Glück. Aber die Behandlungskosten für das Tier sind hoch.

Charly hat Glück gehabt. Als der kleine Kater Ende Juni im Alter von etwa acht Wochen am Rand eines Feldes gefunden wurde, hatte er eine große blutende Wunde am rechten Hinterbein, und sein rechtes Vorderbein war gelähmt. Weitere blutige Verletzungen hatte Charly an der Zunge, am Kinn und dem Rücken. Jetzt ist er auf dem Weg der Besserung. Die Tierhilfe Dinslaken-Voerde kümmert sich um ihn. Aber die Behandlung ist nicht billig. Deshalb sammeln die Tierfeunde Spenden, um die Kosten decken zu können.