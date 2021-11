Tischtennis : MTV Rheinwacht Dinslaken schlägt den TV Bruckhausen souverän mit 9:1

Niederrhein Die Dinslakener festigen damit den zweiten Platz in der Landesliga. Der Verbandsligist GW Flüren ist auch beim 2:9 bei WRW Kleve chancenlos.

Das mit Spannung erwartete Nachbarschaftsduell in der Tischtennis-Landesliga war schnell entschieden, da der MTV Rheinwacht Dinslaken beim 9:1 gegen den TV Bruckhausen nichts anbrennen ließ. In der Verbandsliga steht GW Flüren nach dem 2:9 in Kleve weiter am Tabellenende.