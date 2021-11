Handball-Regionalliga : MTV Rheinwacht Dinslaken schafft den Befreiungsschlag

Dinslaken Die Mannschaft schlägt das Schlusslicht TV Rheinbach mit 32:28 (16:15) und setzt sich etwas vom Tabellenende ab. Trainer Boris Lietz lobt die engagierte Einstellung des Teams. Wael Ben Youssef glänzt.

Auf diesen Auftritt seines Teams musste Boris Lietz lange warten. Doch nach dem am Ende sicheren 32:28 (16:15)-Erfolg des Handball-Regionalligisten MTV Rheinwacht Dinslaken über den TV Rheinbach war auch der Trainer zufrieden. Schließlich stand auch er neben der Mannschaft nach den schwachen Vorstellungen in den letzten Spielen unter erheblichem Druck. Diesem jedoch hielten seine Spieler stand und sicherten sich zwei überaus wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

„Von Anfang an hat man heute gemerkt, dass die Mannschaft abliefern will“, sagte der Trainer, dem ganz offensichtlich ein Stein vom Herzen gefallen war. Ohne den angeschlagenen Dean Christmann, der zunächst im Tor von Jan Bystron sehr gut vertreten wurde, ehe er in der Schlussphase selbst entscheidende Paraden zeigte, den verletzten Kapitän Dennis Backhaus sowie die Langzeitverletzten Marc Pagalies, Jonas Höffner und Marc Tomke präsentierte sich der MTV in der Grundformation sehr stabil.

Das galt vor allem für Philipp Tuda und den in seiner Dynamik kaum zu stoppenden Wael Ben Youssef, der schon in Halbzeit eins für den leicht verletzten Maximilian Reede auf die halblinke Position rückte und die Rheinbacher Abwehr immer wieder vor unlösbare Rätsel stellte. Tuda, zuletzt ohne jegliches Selbstvertrauen, holte sich dieses zurück, als er wieder zum sicheren Siebenmeterschützen wurde, nachdem Lucas Feld mit seinem zweiten Strafwurf am Rheinbacher Keeper gescheitert war. „Philipp hat besonders der Abwehr die Sicherheit gegeben, die wir gegen diese Mannschaft gebraucht haben“, so Lietz.

Neben diesen beiden glänzten aber auch Fabian Hoffmann, der neben seiner fehlerfreien Arbeit in der Abwehr auch vier ganz wichtige Tore warf, sowie Spielmacher Nils Kruse, der es ebenfalls auf vier blitzsaubere Treffer brachte.

Endgültig angekommen zu sein nach seiner langen Verletzungspause scheint auch Linkshänder Hannes Hombrink. Nach einer eher unauffälligen ersten Halbzeit fasste er mehr und mehr Mut und traf dreimal über die rechte Seite.

„Trotz allem war es schon ein komisches Gefühl, dass wir nur mit einem so knappen Vorsprung in die Halbzeit gegangen sind“, sagte Boris Lietz, der seine Spieler in der Pause eindringlich ermahnte, weiter aufmerksam zu sein. Das taten sie auch, nachdem sie vor dem Seitenwechsel einmal einen Rückstand von zwei Toren (6:8) hatten hinnehmen müssen.

Als es nach dem Seitenwechsel dann immer besser wurde und in der 42. Minute erstmals ein Vorsprung von fünf Toren herausgeworfen worden war, schien die Partie gelaufen. „Doch dann haben wir uns wieder ein paar unnötige Fehler erlaubt und es wieder spannend gemacht“, sagte Lietz. der mit den Zwischenständen von 25:24 und 26:25 haderte. In den letzten acht Minuten jedoch, mit einem sehr starken Dean Christmann im Tor, ließ der Gastgeber nicht mehr viel zu, ehe Wael Ben Youssef praktisch in letzter Sekunde den gegnerischen Torhüter bei einem Tempogegenstoß noch mit einem Heber bezwang.