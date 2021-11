In Dinslaken gilt die 3G-Regel : Weihnachtsmarkt auf dem Neutorplatz trotzt Corona

Dinslaken Noch werden die Buden auf dem Neutorplatz aufgebaut, auf dem in der Zeit vom 12. November bis 30. Dezember der Weihnachtsmarkt stattfindet. Dort gilt dann die 3 G-Regel.

Nach all den Beschränkungen, die den Menschen wegen der anhaltenden Corona-Pandemie in den vergangenen Monaten auferlegt worden sind, ist Marc Hellmich froh, dass eine Veranstaltung wie der Weihnachtsmarkt auf dem Neutorplatz nun wieder möglich ist. Das fast siebenwöchtige Event wird von der Hellmich-Gruppe und der Werbegemeinschaft der Neutor-Galerie organisiert, zudem sind etliche Sponsoren, wie die Stadtwerke und die Sparkasse, mit im Boot.

Das Konzept des Weihnachtsmarktes, der erstmals 2017 stattfand, stammt von Leon Finger aus Essen-Steele und konnte nach Einschätzung von Marc Hellmich erfolgreich in Dinslaken umgesetzt werden. Während der diesjährigen Veranstaltungstage vom 12. November bis zum 30. Dezember gibt es täglich ein Programm auf der Bühne, die auf dem Neutorplatz steht und diesmal etwas kleiner ausgefallen ist als zuvor. Dafür hätten nun aber mehr Zuschauer vor Bühne Platz. Für jedem Tag der Woche gibt es ein spezielles Motto: „Dinslaken präsentiert sich“ heißt es montags; dienstags treten Cesare Acoustic und seine Freunde auf; mittwochs ist Kindertag; donnerstags gehört die Bühne Shanty-Chören; freitags treten Künstler unterschiedlicher Musikrichtungen auf; „Dein Star für Dinslaken“ heißt es samstags; Gospel und Weihnachtliches wird dem Publikum sonntags geboten. Wenn es „Dein Star für Dinslaken“ heißt, dann stehen Olaf Henning (12. November), Stefan Mross (13. November), Norman Langen und Markus Becker (beide am 20. November), Die Räuber (27. November), Schlagerurgestein Bernhard Brink (4. Dezember), Anna-Maria Zimmermann (11. Dezember) und Rosanna Rocci (18. Dezember) auf der Bühne und werden für Stimmung sorgen.

Neben den zahlreichen Buden mit gastronomischen Angeboten und Advents- und Weihnachtsdekorationsartikeln gibt es zwei sogenannte Weihnachtsscheunen. Dort sind die Besucher bei schlechtem Wetter geschützt. Für die Kinder werden drei Fahrgeschäfte aufgebaut. An acht bis zehn Indoorständen im Einkaufszentrum Neutor-Galerie bieten Handwerker ihre Produkte an. Auch gibt es ein breites gastronomisches Angebot, so sind die Burger Nerds und Gregor Opgen-Rhein vom Restaurant Zum Johanniter mit von der Partie.

Auf dem Veranstaltungsgelände des Neutorplatzes gilt während des Weihnachtsmarktes die 3G-Regel. Zutritt haben also nur Geimpfte, Genesene und negativ Getestete. Die Einhaltung wird stichprobenartig kontrolliert, am Wochende und bei den Veranstaltungshighlights verstärkt, wie Marc Hellmich ankündigte. Zugangskontrollen sind nicht vorgesehen, ein Sicherheitsdienst ist im Einsatz. Im Freien gilt keine Vorschrift zum Tragen einer Maske. In den beiden Weihnachtsscheunen müssen allerdings Masken getragen werden, die dann am Platz abgenommen werden können.