Zur Erinnerung an einen besonderen Tag : 13 Obstbäume für den Voerder Hochzeitsweg

Voerde Frisch Vermählte und Ehejubilare pflanzten in Voerde Apfel- und Kirschbäume. Seit 1998 gibt es diese Aktion. Sie wird von der Stadt Voerde und dem Heimatverein Voerde organisiert.

Die eigene Hochzeit, die Geburt des Kindes oder ein Ehejubiläum sind ganz besondere Tage im Leben. Um diese Tage in Erinnerung zu halten, findet traditionell die Pflanzaktion auf dem Hochzeitsweg am Wasserschloss Haus Voerde statt. Frisch Vermählte, Eltern oder Eheleute können dort zu einem besonderen Anlass einen Obstbaum pflanzen. Am Samstag, 6. November, wurden die nächsten 13 Bäume auf dem Hochzeitsweg gepflanzt.

Die Pflanzaktion am Hochzeitsweg findet bereits seit 1998 statt und wird von der Stadt Voerde und dem Heimatverein Voerde organisiert. Die Aktion richtet sich nicht nur an Voerder Brautpaare, sondern auch an Bürgerinnen und Bürger, die einen besonderen Tag in ihrem Leben symbolisch in Erinnerung halten möchten – wie beispielsweise die Silber- oder Goldhochzeit.