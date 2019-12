Buchempfehlung : Die Literatur des Orients

Der Islam-Wissenschaftler und Sachbuchautor Stefan Weidner ist für seine Übersetzungen aus dem Arabischen ins Deutsche schon mit einer ganzen Reihe von Preisen bedacht worden.

Weidner beginnt mit dem Koran als dem Beginn der schriftlich überlieferten arabischen Literatur und weist an einzelnen Textstellen sehr überzeugend die Zeit-Verhaftung ebenso wie die Interpretationsbreite der Aussagen des Koran auf. Es folgen die erzählerischen und lyrischen Höhepunkte der klassischen arabischen und persischen Literatur: Eine für den westlichen Leser weithin unbekannte literarische Welt, die durch ihren Bilderreichtum und ihre Fabulierfreude ebenso besticht wie durch ihre durchgängig spirituelle Weltsicht.

Den Schwerpunkt des farbigen literarischen Panoramas bildet die Literatur des 20. Jahrhunderts, mit vielen Autoren, die aus dem orientalischen Kulturkreis kommen, aber zunehmend in europäischen Sprachen schreiben, vor allem natürlich in Englisch (wie Salman Rushdie), aber auch in Deutsch (wie zum Beispiel Rafik Schami). Dabei verbindet Weidner ein anschauliches Porträt der Autorinnen und Autoren mit prägnanten Kurz-Interpretationen der wichtigsten Texte.