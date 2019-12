Heiße Phase kommt noch : Händler zufrieden mit Adventsgeschäft

Dinslaken Die Dinslakener Einzelhändler sind bisher zufrieden mit dem Vorweihnachtsgeschäft, auch wenn in einigen Bereichen die heiße Phase der Adventszeit gerade erst begonnen hat und noch weitere Umsätze erwartet werden.

Der dritte Adventssamstag bietet relativ sonniges Wetter bei kühlen Temperaturen und so treibt es viele Menschen nach draußen zu den zahlreichen Weihnachtsmärkten oder einfach zum Shopping vor den Feiertagen. Auch in Dinslaken sind viele Menschen unterwegs, teilweise auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken. Beim Juweliergeschäft Michels sind schon am Vormittag sehr viele Kunden. Trotz eines Einbruchs am Anfang des Monats, läuft hier alles wie gewohnt. „Wir hatten nach dem Einbruch direkt am nächsten Tag wieder geöffnet“, sagt Thomas Michels. „Und wir sind mit dem Weihnachtsgeschäft bisher sehr zufrieden.“ Weihnachten ist auch eine Zeit, um besondere Schmuckstücke oder Uhren zu verschenken. Beides läuft bei Michels gerade ganz gut. „Die Kunden möchten vor allem Schmuck, der elegant, aber lässig ist und den man jederzeit tragen kann“, sagt Thomas Michels. Dabei sind bei Michels vor allem die Designs aus der eigenen Goldschmiede gefragt, wo sich drei Goldschmiede und zwei Uhrmacher um die individuellen Kundenwünsche kümmern. „Natürlich haben wir auch einige fertige Schmuckstücke hier, aber vieles fertigen wir auch auf Kundenwunsch an“, sagt Thomas Michels. Und das ist besonders gefragt, werden die Kunden doch hier Teil des kreativen Prozesses und können darüber mitbestimmen, wie ihr individuelles Schmuckstück später aussehen wird.

Auch in der Innenstadt ist einiges los. Menschen sind auf der Neustraße unterwegs, blicken auf die Angebote in den Schaufenstern und tummeln sich in den Geschäften. Bei Thalia sind viele Kunden anzutreffen. „Allgemein ist das Geschäft immer etwas vom Wetter abhängig. Bei Regen fahren die Menschen lieber in größere Einkaufszentren. Aber wir sind mit dem Weihnachtsgeschäft trotzdem ganz zufrieden“, erklärt Filialleiter Matthias Schiwy. „Der Endspurt hat allerdings noch nicht ganz begonnen, aber wir sind sehr zuversichtlich.“ In der Filiale sind bei den Büchern vor allem bekannte Autoren wie Sebastian Fitzek gefragt, allerdings gibt es zum Fest auch ein besonderes Leseschmankerl für Fußballfans. „Hans-Joachim Watzke von Borussia Dortmund hat ein Buch namens echte Liebe herausgebracht. Das erfreut sich derzeit auch großer Beliebtheit“, sagt Schiwy. Ansonsten sind auch Ebook-Reader bei den Kunden gefragt, ebenso wie so genannte Exit-Games, Spiele, die Escape Rooms nachempfunden ist, bei denen es Rätsel zu lösen gilt. „Allgemein sind Gesellschaftsspiele, bei denen man mit Freunden und Familie am Tisch sitzt, wieder ein starkes Thema“, sagt Matthias Schiwy.