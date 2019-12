Nachbarn helfen vorbildlich : Angebranntes Essen auf dem Herd – Feuerwehr rückt aus

Dinslaken Einsatz an der Augustastraße in Dinslaken.

Zu einem Einsatz, bei dem es um einen Brand und eine Person ging, die sich in Gefahr befinden sollte, ist am vergangenen Samstag gegen 17 Uhr die Dinslakener Feuerwehr gerufen worden. Die Einheiten Hauptwache und Stadtmitte rückten dann zu einem Mehrfamilienhaus an der Augustastraße aus.