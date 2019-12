Landestheater Dinslaken : Burghofbühne zeigt Molière-Komödie „Tartuffe“

Dinslaken Premiere am 10. Januar 2020.

Der Eintritt kostet 15 Euro (ermäßigt 7,50 Euro) im Vorverkauf. Karten gibt es beim Team der Stadtverwaltung in der Stadtinformation am Rittertor sowie an allen Reservix-Vorverkaufsstellen. An der Abendkasse kostet der Eintritt 17 Euro (ermäßigt 8,50 Euro). Mit der culture-card ist der Eintritt frei.