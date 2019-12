Kinderstück : „Der gestiefelte Kater“ im Otto-Hahn-Gymnasium

Dinslaken Eine Aufführung der Musikbühne Mannheim.

Die Musikbühne Mannheim zeigt „Der gestiefelte Kater“ – ein zauberhaftes Märchenmusical für alle Kinder ab fünf Jahren und die ganze Familie. Die Aufführung ist am Sonntag, 12. Januar, in der Aula des Dinslakener Otto-Hahn-Gymnasiums (OHG) und beginnt um 15.30 Uhr.

Mit viel Witz, kleinen und manchmal großen Tricks kämpft der clevere Kater für seinen Besitzer Heiner und benutzt dabei die Geltungssucht und Gier der Menschen, um sie zu täuschen. So verhilft er dem armen Müllersburschen zu Reichtum und Ansehen.

Bei der Aufführung handelt es sich um ein zauberhaftes Märchenmusical nach den Gebrüdern Grimm über den wohl schlausten Kater der Welt und eine außergewöhnliche Freundschaft. Das unterhaltsame Stück ist nicht nur für Katzenfans. Kinder aus dem Publikum können als kleine Katzen den gestiefelten Kater unterstützen und ihn beraten. Selbstverständlich in Katzensprache.

Der Eintritt kostet acht Euro pro Person im Vorverkauf. Karten gibt es beim Team der Dinslakener Stadtverwaltung in der Stadtinformation und an allen Reservix-Vorverkaufsstellen. An der Abendkasse kostet der Eintritt zehn Euro.