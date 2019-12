Polizei sucht nun den Hundehalter : Zwei freilaufende Hunde jagen und beißen Pferd einer Reiterin

Hünxe Die Reiterin blieb bei der Attacke der beiden Hunde unverletzt.

Eine 23-jährige Voerderin ritt am vergangenen Donnerstag gegen 11.10 Uhr mit einem Pferd im Waldgebiet Testerberge aus. Auf dem Kirchweg, in Höhe des Waldweges, der linksseitig am Stolbach entlangführt, verfolgten plötzlich zwei freilaufende Hunde die Reiterin und bissen das Pferd in ein Bein, das daraufhin panisch flüchtete, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Beide Hunde nahmen die Verfolgung auf und konnten erst nach einiger Zeit durch lautes Schreien und Schimpfen der Voerderin verjagt werden. Das Pferd, das bei der Flucht auf dem Waldboden ausgerutscht war, erlitt Verletzungen am Bein und musste von einem Tierarzt versorgt werden. Die 23-Jährige, die unverletzt blieb, beobachtete anschließend aus einiger Entfernung eine unbekannte männliche Person, die mit beiden Hunden in den Wald lief, wie die Polizei weiter mitteilt. Die Polizei ermittelt nun gegen den noch unbekannten Hundehalter.