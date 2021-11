An der Poststraße in Dinslaken : Gauner späht Daten an Geldautomaten aus

An der Poststraße in Dinslaken

Nach der Manipulation eines Geldautomaten fahndet die Polizei nach einem Tatverdächtigen. Der Unbekannte hatte am Montag gegen 4.45 Uhr eine Kamera und einen Auslesechip am Automaten eines Geldinstituts an der Poststraße in der Dinslakener Innenstadt angebracht. Der Auslesechip kann über den Magnet von Bankkarten Daten speichern. Der Unbekannte ist etwa 1,85 Meter groß und 25 bis 30 Jahre alt. Gekleidet war er mit dunkler Kappe, karierter Winterjacke, Arbeitshose und Turnschuhen.