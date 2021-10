Anfrage an die Verwaltung : Grüne in Dinslaken sorgen sich um Waldfläche

Grüne in Dinslaken sorgen sich um Waldfläche

Anfrage an die Verwaltung

Dinslaken Die Fraktion hat sich mit einem Fragenkatalog an die Dinslakener Stadtverwaltung gewandt. Sie spricht sich gegen Kahlschlag aus und macht sich für Aufforstung stark.

Die Dinlakener Grünen sorgen sich um den heimischen Wald. Mit einer Anfrage möchte die Ratsfraktion der Partei Bündnis 90 / Die Grünen deshalb in Erfahrung bringen, wie groß die Waldflächen sind, die sich im Eigentum der Stadt befinden, unter welchen Maßgaben diese verkauft werden und wie oft dies seit dem Jahr 2010 geschehen ist. „Wir wollen auch wissen, wie oft Rodungsmaßnahmen durchgeführt und ob Flächen in Bauland umgewandelt wurden. Uns geht es um eine Sensibilisierung für die Wertigkeit von Waldflächen“, so Ratsmitglied Jonas Wischermann. Wichtig ist den Grünen nach Feststellung ihrer Fraktionssprecherin Beate Stock-Schröer auch, „dass gerodete Flächen innerhalb Dinslakens wieder aufgeforstet werden, um einen Kahlschlag und einen Verlust von Waldfläche zu vermeiden. Denn angesichts des Klimawandels brauchen wir mehr Waldflächen, nicht weniger“.