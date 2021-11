Überfall in Voerde : Maskierter Räuber bedroht mit Tankstellen-Mitarbeiter mit Messer

Überfall in Voerde

Die Polizei fahndet nach einem Unbekannten, der am Sonntagabend in Voerde eine Tankstelle überfallen hat. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Voerde Ein Maskierter hat am Sonntagabend eine Tankstelle in Voerde überfallen. Den Mitarbeiter bedrohte er mit einem Messer. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein unbekannter Mann hat am Sonntag gegen 21.30 Uhr eine Tankstelle an der Hugo-Mueller-Straße überfallen. Der maskierte Täter betrat den Verkaufsraum, zog ein Messer und forderte den Kassierer auf, ihm das Bargeld aus der Kasse zu geben. Der 18-jährige Tankstellenmitarbeiter händigte dem Unbekannten das Geld aus. Der Täter nahm das Geld und flüchtete zu Fuß in Richtung Hindenburg Straße.