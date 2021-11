Stromkunden sind angesprochen : Geldanlage in Holzenergiezentrum

Im Bau befindet sich das Holzenergiezentrum der Stadtwerke, das an der Thyssenstraße entsteht. Foto: Stadtwerke/Martin Büttner

Dinslaken Die Stadtwerke bieten ihren Stromkunden an, sich am Dinslakener Holzenergiezentrum zu beteiligen. Die Leute können also Geld anlegen in die Verbrennungsanlage, die gerade an der Thyssenstraße gebaut wird und die nicht wenige Kritiker hat. Die Stadtwerke erklären ihren Gedanken dabei.

Das Angebot der Stadtwerke ist eine Neuauflage des Din-Klima-Fonds. Damit hatten die Stadtwerke ihren Stromkunden erstmals 2017 eine Geldanlage angeboten. Damals ging es um die Beteiligung am Solarpark Heidenau, die festgelegte fünfjährige Laufzeit endet zum 31. Dezember. Als nächstes also können die Menschen finanziell am Holzenergiezentrum (DHE) teilhaben.

Nach der Darstellung der Stadtwerke dient das Ganze nicht dazu, die Dinslakener mit dem Holzenergiezentrum zu versöhnen. Das wäre ein Mechanismus, den man beispielsweise von Windkraftanlagen kennt: Es gibt deutlich mehr Akzeptanz in der Bevölkerung, wenn die Einwohner, denen die Teile vor die Nase gesetzt werden, selbst daran mitverdienen können.

Info Mehr Infos über das Projekt im Internet Informationen zur Inhaberschuldverschreibung DHE Klimafonds sowie Infos zum Holzenergiezentrum gibt es auf der Homepage der Stadtwerke Dinslaken, www.stadtwerke-dinslaken.de/dheklimafonds. Zeitplan Das Holzenergiezentrum soll 2023 in Betrieb genommen werden. Auf der Homepage der Stadtwerke ist der Baufortschritt zu sehen.

Doch Tobias Schwermer von den Stadtwerken erklärt schriftlich: „In unseren Öffentlichkeitsveranstaltungen und zahlreichen Gesprächen mit Dinslakener Bürger*innen konnten wir feststellen, dass das DHE in großen Teilen der Bevölkerung bereits Akzeptanz genießt.“ Sicher trage der Fonds dazu bei, diese weiter zu erhöhen. „Primäres Ziel bei der Entscheidung für den DHE Klima-Fonds ist dies aber nicht gewesen.“

Vielmehr sei das Holzenergiezentrum „das größte Investitionsprojekt in der Geschichte der Stadtwerke Dinslaken“, und „der wichtigste Baustein der Wärmewende in Dinslaken, hin zu einer annähernd CO 2 -neutralen Fernwärmeversorgung. Aufgrund der Bedeutung des Projekts für die Stadtwerke Dinslaken und die Region lag es aus unserer Sicht nahe, den Bürgern eine Teilhabemöglichkeit an dem Projekt einzuräumen.“

Wer investieren will, tut das per „Inhaberschuldverschreibung“, erwirbt also Wertpapiere. Angesprochen sind ausschließlich Personen, die einen Stromvertrag bei den Stadtwerken Dinslaken haben. Die Mindestanlage beträgt 2500 Euro, pro Stromvertragskunde können – gestaffelt in 500-Euro-Schritten – Inhaberschuldverschreibungen in Höhe von maximal 25.000 Euro gezeichnet werden. „Das Gesamtvolumen beläuft sich zunächst auf fünf Millionen Euro und soll bei entsprechender Nachfrage auf bis zu zehn Millionen Euro erhöht werden“, kündigen die Stadtwerke an.

Die Laufzeit beträgt erneut fünf Jahre, der Zinssatz wieder, wie 2017 auch schon, 2,05 Prozent pro Jahr. „Mit einer Verzinsung von über zwei Prozent per anno wollen wir unseren Kunden unter den aktuellen Rahmenbedingungen eine attraktive Anlagemöglichkeit bieten“, erklärt Tobias Schwermer. „Dass es wieder exakt 2,05 Prozent per anno sind, ist eher Zufall.“ Beim Din-Klima-Fonds gab es außerdem noch eine erfolgsabhängige zusätzliche Verzinsung, abhängig vom Ertrag der Solaranlage. Das gibt es diesmal nicht.

Wann die Zeichnungsfrist startet, sei von der Billigung des Wertpapierprospekts durch das Bundesamt für Finanzaufsicht abhängig, teilen die Stadtwerke mit. Nach Möglichkeit soll es Anfang Dezember so weit sein, so dass Anleger des ehemaligen Klimafonds ihr Geld praktisch nahtlos an den neuen weiterreichen können.