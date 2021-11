Polizei sucht Zeugen : Täter stehlen grünen Rover in Hünxe

Täter stehlen grünen Rover in Hünxe

Der Polizei wurde ein Autodiebstahl in Hünxe gemeldet (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Hünxe Der Wagen wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag von einem Grundstück an der Straße Kleiner Feldweg entwendet.

Bislang noch unbekannte Täter stahlen in der Zeit zwischen vergangenem Freitag, 21.45 Uhr, und Samstag, 10 Uhr, von einem Grundstück an der Straße Kleiner Feldweg ein Auto. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen grünen Rover Freelander mit dem amtlichen Kennzeichen WES-S 233, wie die Polizei mitteilt. Hinweise nimmt die Polizei in Hünxe unter der Telefonnummer 02858 91810-0 entgegen.