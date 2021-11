In ihrer Heimat konnte ihnen nicht geholfen werden : Friedensdorf holt kranke Kinder aus Angola

Ankunft der angolanischen Kinder in Düsseldorf: Zwischen den stationären Aufenthalten und vor ihrer Rückreise verbringen sie ihre Zeit im Friedensdorf. Foto: FDI

Dinslaken 38 Mädchen und Jungen sind gestern mit einem Charterflugzeug der Hilfseinrichtung in Düsseldorf gelandet. In ihrer Heimat wussten die Ärzte nicht weiter. In Deutschland erhalten die Kinder nun medizinische Hilfe.

Joao, Antonio und Domingo (Namen geändert) haben sich schon von ihren Eltern und Geschwistern verabschiedet. Es war sehr emotional, schließlich werden sie sich erst in einigen Monaten wiedersehen – und dann wird alles anders sein. Die Jungen leiden unter Knochenentzündungen und sind der Gefahr einer Blutvergiftung ausgesetzt. Nun fliegen die drei gemeinsam mit 35 weiteren Kindern und dem Friedensdorf-Team mit einem Charterflugzeug nach Deutschland. In Angola wussten die Ärztinnen und Ärzte einfach nicht mehr weiter, doch durch das Friedensdorf erhalten sie nun endlich die medizinische Behandlung, die sie benötigen.

Am 19. November landete am Düsseldorfer Flughafen ein Charterflugzeug des Friedensdorfes mit 38 kranken und verletzten Kindern aus Angola an Bord. Das dreiköpfige Friedensdorf-Team war bereits eineinhalb Wochen vorher in Luanda, um dort Kinder für eine Behandlung in Deutschland auszuwählen. „Es ist für uns immer wieder schockierend, die Umstände vor Ort zu sehen“, beschreibt Friedensdorf-Mitarbeiterin Birgit Hellmuth die Lage vor Ort. „Die vielen bettelnden Kinder und die Menschen, die am Straßenrand liegen und schlafen, machen die Armut einfach spürbar. Gleich um die Ecke entstehen immer mehr Luxus-Gebäude und Hochhäuser. Der Kontrast ist riesig. In Angola haben einfach Wenige ziemlich viel und die Meisten haben gar nichts.“

Die Jungen und Mädchen, für die es eine Behandlungsmöglichkeit gibt, haben eine aufregende, aber auch anstrengende Reise hinter sich. Hier in Deutschland erhalten sie nun die medizinische Versorgung, die in ihrem Heimatland nicht möglich war. Viele von ihnen leiden wie Joao, Antonio und Domingo an einer Osteomyelitis, die umgangssprachlich als Knochenentzündung bekannt ist. Andere kommen mit schweren orthopädischen Fehlstellungen nach Deutschland, die hier schon im Neugeborenen-Alter gerichtet werden. Beide Krankheitsbilder zeigen, wie schlecht die medizinische Grundversorgung für große Teile der angolanischen Bevölkerung ist.

Die Behandlung der Kinder erfolgt in bundesweiten Kliniken. Zwischen den stationären Aufenthalten und vor ihrer Heimreise verbringen die kleinen Patienten ihre Zeit in der Heimeinrichtung des Friedensdorfes. In Oberhausen leben momentan über 110 Kinder aus fünf Nationen gemeinsam und werden hier gesund. Regelmäßige Besuche in der hauseigenen Reha mit Verbandsraum und Physiotherapie gehören hier ebenso zum Tagesplan wie gemeinsame Spiele und gesunde Mahlzeiten. Einige der angolanischen Neuankömmlinge werden im neuen Eingriffsraum von ehrenamtlichen Ärzt*innen operiert und ersparen sich so lange Wege in das Krankenhaus. 15 angolanische Kinder haben diese aufregende Zeit bereits hinter sich und konnten am 17. November ihre langersehnte Heimreise antreten. Nach Monaten der Behandlung sind sie nun wieder in Angola angekommen. „Trotz oder gerade wegen der schockierenden Eindrücke, die wir von den Umständen in Angola gewinnen, ist es immer wieder berührend, wie die Kinder auf ihr Heimatland blicken. Einer der Heimkehrer schaute uns beispielsweise lächelnd und voller Stolz an und sagte aus tiefsten Herzen: ‚Das ist Angola!‘ Für sie ist es einfach ihre Heimat“, erzählte Birgit Hellmuth.

Auch fast vier Tonnen wichtige medizinische Hilfsgüter waren mit an Bord des Charterfluges, die die Friedensdorf-Partnerorganisation Kimbo Liombembwa demnächst in den angolanischen Provinzen verteilen werden. Mit im Gepäck hatten die Kinder zudem nicht nur ihre eigens gepackte Reisetasche mit Mitbringseln für die ganze Familie, sondern vor allem viele neue Freunde aus aller Welt und ihre neu gewonnene Gesundheit. Bei ihrem Abschied erzählen Kinder immer wieder, dass sie das Friedensdorf für immer in ihrem Herzen tragen.

