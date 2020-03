Auf der Feldstraße : Handtaschenräuber stößt 78-Jährige zu Boden

Dinslaken Von einem Unbekannten überfallen wurde eine Fußgängerin in der Innenstadt.

Überfall auf eine 78-jährige Frau aus Dinslaken: Am Mittwoch gegen 19.05 Uhr entriss ein bisher Unbekannter ihr auf der Feldstraße, in Höhe der Scharnhorststraße, die Handtasche und flüchtete in Richtung Innenstadt. Die 78-Jährige stürzte durch den Angriff zu Boden, blieb jedoch unverletzt. In der Handtasche befand sich ein Portmonee mit Geld und Ausweisdokumenten. Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 1,80 Meter groß, 20 bis 30 Jahre alt. Hinweise nimmt die Polizei in Dinslaken entgegen, Telefon 02064 622-0.