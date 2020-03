Grundinstandsetzung in der Vorbereitung : Kleine Kanalschleuse wird repariert

Die große Schleuse Friedrichsfeld des Wesel-Datteln-Kanals ist in Betrieb. Foto: Heinz Schild

Voerde/Hünxe Die Einrichtungen am Wesel-Datteln-Kanal sind in die Jahre gekommen. Das gilt auch für die beiden Anlagen Hünxe und Friedrichsfeld. Die kleine Schleuse Friedrichsfeld ist wegen Reparaturarbeiten geschlossen.

Im Bundesverkehrswegeplan 2030 wird der Ausbau des Wesel-Datteln-Kanals bis Marl und der Ersatzneubau der großen Schleusen als wichtiges Vorhaben ausgewiesen. Die Gesamtkosten liegen bei geschätzten 654 Millionen Euro. Lange schon wird auf den schlechten Zustand des Kanals und seiner Schleusen hingewiesen. Die Nischenpoller an den insgesamt sechs Kanalschleusen sind so marode, dass Arbeitskräfte dort als Festmacher im Einsatz sind. „Aktuell findet an der kleinen Schleuse Friedrichsfeld die Anlagen- und Bauwerksinspektion statt und es werden Reparaturarbeiten durchgeführt“, berichtet Irene Ruiken, die beim Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Duisburg-Meiderich arbeitet und dort in der Projektgruppe kleine Schleusen Wesel-Datteln-Kanal tätig ist.

Die Arbeiten an der kleinen Schleuse Friedrichsfeld werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Irene Ruiken geht davon aus, dass nach Abschluss der Maßnahmen Ende März die Kammer wieder für die Schifffahrt freigegeben werden kann. Bis es soweit ist, muss die große Schleuse Friedrichsfeld den Schleusenverkehr allein bewältigen.

INFO Bundeswasserstraße Wesel-Datteln-Kanal 60 Kilometer lang Der Wesel-Datteln-Kanal gehört zu den Bundeswasserstraßen und ist nach dem Rhein die meistbefahrene Wasserstraße Deutschlands. Erbaut wurde der Kanal 1925 bis 1930, er hat eine Länge von rund 60 Kilometern. Er verbindet den Rhein bei Wesel mit dem Dortmund-Ems-Kanal bei Datteln. Er verläuft entlang der Lippe, weshalb er Lippe-Seitenkanal genannt wurde.

„Die Schleusen befinden sich in ständiger Überwachung, regelmäßig finden Bauwerks- und Anlageninspektionen statt“, berichtet Jens Hache, der ebenfalls in der Projektgruppe kleine Schleusen arbeitet. Die Wartungen der Anlagen werden nach seinen Worten durch eigenes Personal des Wasserstraßen- und Schifffahrtamtes Duisburg-Meiderich durchgeführt, dafür zuständig sind die Mitarbeiter des Bauhofes in Herne. Bei den Wartungen festgestellte Schäden werden dann umgehend im Rahmen der normalen Unterhaltung der Anlagen behoben.

Bei den kleinen Schleusen Friedrichsfeld und Hünxe steht die Grundinstandsetzung an. Hierbei werden die Ober- und Untertore, der Maschinenbau sowie die Elektro- und Nachrichtentechnik ersetzt. Gegenwärtig befindet sich die Grundinstandsetzung noch in der Vorbereitungsphase, die Umsetzung ist für die kleine Schleuse Friedrichsfeld für das Jahr 2022 vorgesehen, so Irene Ruiken weiter, 2023 ist dann die kleine Schleuse Hünxe an der Reihe. Die Kosten je Schleuse werden bei geschätzten acht Millionen Euro liegen. Bei den kleinen Kanalschleusen Datteln, Ahsen und Dorsten ist die Grundinstandsetzung, die je Bauwerk etwa ein Jahr an Zeit in Anspruch nimmt, bereits abgeschlossen. Nach den kleinen Schleusen Friedrichfeld und Hünxe ist dann Flaesheim als letzte im Jahr 2024 mit der Grundinstandsetzung an der Reihe.

Bei der Friedrichsfelder Anlage handelt es sich um eine Doppelschleuse. Vom Rhein her gesehen ist es die erste der sechs Kanalstufen, sie liegt bei Kanalkilometer 1,85. Die große Schleuse verfügt über jeweils ein Hubtor oberwasser- und unterwasserseitig, sie ist 222 Meter lang mit einer Nutzbreite von 11,84 Metern. Die kleine Schleuse, ausgestattet mit einem Hubsenktor sowie einem Stemmtor, ist mit 112 Metern etwa halb so lang, ihre Nutzbreite beträgt 11,64 Meter. 1928 wurde mit dem Bau der großen Schleuse begonnen, ihre Fertigstellung fiel ins Jahr 1930. Die kleine Schleuse Friedrichfeld wurde 1964 erbaut.