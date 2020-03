Kostenpflichtiger Inhalt: Nabu fordert Fledermaus-Fachgutachten : Abholzung des Wäldchens an der B 8 hat begonnen

Das Wäldchen an der B 8 in Friedrichsfeld. Foto: Heinz Schild

Voerde Das Wäldchen an der B 8 in Friedrichsfeld in unmittelbarer Nähe des dortigen Feuerwehrgerätehauses wird nun doch abgeholzt. Am Montag, 2. März, ist mit den Arbeiten begonnen worden. Die Stadt Voerde hat nach Aussage der Beigeordneten Nicole Johann „alles Erdenkliche getan, was in unserer Macht steht“, um das Fällen der Bäume zu verhindern.