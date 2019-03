Ratingen: Handtaschenräuber auf der Dieselstraße unterwegs

Ratingen West (RP) Überfall am frühen Abend – die Polizei meldet einen weiteren Fall von Handtaschenraub. Am Donnerstag, gegen 19.20 Uhr, ging eine 44-jährige Ratingerin auf ihrem Heimweg über den Spielplatz im Hinterhof der Dieselstraße Nr. 8-18, als ein bislang unbekannter Täter ihr die mitgeführte Handtasche entriss.

In diesem Moment nahm sie eine weitere Person wahr. Beide Unbekannten flüchteten mit ihrer schwarzen Damenhandtasche, in der sich unter anderem eine Geldbörse mit etwas Bargeld und ein Handy befanden, in Richtung Liebigstraße. Das Raubopfer blieb trotz des Sturzes glücklicherweise unverletzt. Das meldete die Polizei gestern.