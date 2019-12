Geld gestohlen : Handtaschenräuber überfällt Frau

Wer hat den Überfall am Sonntag beobachtet? Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Foto: Michael Scholten

Dinslaken Überfallen wurde eine 58-jährige Frau aus Dinslaken am Sonntag auf dem Rotbachwanderweg. Sie war gegen 15.15 Uhr in Richtung Innenstadt unterwegs. Kurz vor der Gneisenaustraße erhielt sie von hinten einen Stoß und geriet ins Straucheln.

Ein bislang unbekannter Mann entriss ihr die Handtasche und rannte in Richtung B 8. Die Frau blieb unverletzt. Polizeibeamte fanden ihre Handtasche später am Rotbachwanderweg in Höhe der B8. Ihr Geld war gestohlen. Der Täter ist 30 bis 50 Jahre alt, etwa 1,78 Meter groß, hat kurzes, dunkles Haar, er trug eine dunkle Winterjacke. Der Mann sprach akzentfreies Deutsch. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden, Telefon 02064 622-0.