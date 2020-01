Überfall in Wülfrath : Zeugen stellen flüchtenden Handtaschenräuber

Die Polizei nahm den Handtaschenräuber fest, nachdem ihn die Zeugen in Wülfrath gestellt hatten. Foto: dpa/Carsten Rehder

Wülfrath (arue) Aufmerksamen und couragiert handelnden Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei am 31. Dezember (Silvester) einen Handtaschenräuber in der Wülfrather Innenstadt festnehmen konnte. Wie die Polizei berichtet, war gegen 12.15 Uhr eine 65-jährige Wülfratherin zu Fuß über den Gehweg an der Goethestraße gegangen, um einen Brief in einen dortigen Briefkasten zu werfen.

Als sie dazu kurz ihre Handtasche auf dem Boden abstellte, näherte sich ihr ein dunkel gekleideter Mann, ergriff die Handtasche und rannte damit über die Schwanenstraße in Richtung eines Spielplatzes davon.

Die Frau rief daraufhin laut um Hilfe, wodurch ein 29-jähriger Heiligenhauser auf den Vorfall aufmerksam wurde. Der Mann eilte dem flüchtigen Täter zu Fuß hinterher und konnte diesen dann auch in Höhe eines Friseursalons an der Wilhelmstraße einholen und festhalten.

Der Täter wurde daraufhin sehr aggressiv und schlug dem Heiligenhauser mit der Faust ins Gesicht. Dieser trug gottlob keine schwereren Verletzungen davon, berichtet die Polizei. Doch der Handtaschenräuber konnte sich während dieses Handgemenges losreißen und erneut flüchten.

Der 29-Jährige verfolgte den Täter erneut und machte dabei weitere Passanten auf die Situation aufmerksam. Gemeinsam konnten die Zeugen den Täter dann auf einem Grundstück an der Heumarktstraße bis zum Eintreffen der inzwischen verständigten Polizei festhalten und dingfest machen.

So klickten bereits gegen 12.30 Uhr die Handschellen, als die Beamten den Handtaschenräuber, einen 25-jährigen Wülfrather, festnahmen. Sie brachten ihn anschließend für weitere polizeiliche Maßnahmen auf die Wache nach Velbert. Die Handtasche der Frau sowie das Portemonnaie, das der Täter bereits daraus entnommen hatte, stellten die Polizisten auf der Fluchtroute des Wülfrathers sicher. Auf den 25-Jährigen wartet nun ein Strafverfahren.

(arue)