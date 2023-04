Intensivtäter aus Wuppertal 14-Jähriger nach Vergewaltigung in Haft

Auch soll er massiv auf ein Opfer eingeschlagen haben, so dass sich dieses mit einem Sprung in die Wupper retten musste. Einem Tatopfer soll er eine brennende Zigarette auf der Hand ausgedrückt haben. Nach intensiven Ermittlungen wurde der Jugendliche am Donnerstag auf der Osterkirmes in Wuppertal festgenommen.