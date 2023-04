Wieder Streiks an NRW-Airports Statt nach Mallorca ging es mitten in der Nacht erst mal nach Paderborn

Weit mehr als 40 Flüge wurden von Köln-Bonn und Düsseldorf zu anderen Airports in NRW umgeleitet, weil dort keine Streiks stattfanden und freie Kapazitäten gebucht werden konnten. Ab Weeze hoben drei Jets Richtung Warschau, Porto (Portugal) und Antalya in der Türkei ab – Ryanair und Corendon hatten die Maschinen aus Köln und Düsseldorf umgeleitet. „Wir haben genügend Leute, um das abzuwickeln“, sagt ein Sprecher des Flughafens am Niederrhein. In Münster-Osnabrück kamen rund 30 Jets zusätzlich auf den Flugplan, wobei kurz nach Mitternacht sogar ein halbes Dutzend Maschinen, unter anderem von Sun Express in die Türkei abheben sollte, die ursprünglich im Rheinland starten sollten. „Bei uns wird nicht gestreikt, wir helfen gerne“, sagte ein Sprecher des Airports. Nach Dortmund werden bis Samstag zwei Dutzend Flüge umgeroutet.