Bei Xanten Archäologen legen Teile von wohlhabender Römerstadt frei

Zuletzt waren auf dem Gelände bereits Reste römischer Glasfenster gefunden worden, wie sie während der Herrschaft von Kaiser Nero ab 54 nach Christus in den luxuriösen Badeanlagen in Rom in Mode kamen. „Da Lager und Zivilsiedlung auf dem Fürstenberg bereits 70 n. Chr. zerstört wurden, zeigt sich, wie schnell die neueste Technik in der Hauptstadt auch an Roms nördlicher Rheingrenze umgesetzt wurde“, schrieben die Archäologen.