Genossen am Zapfhahn Wie Dörfer ihre Kneipen retten

Für Helmut Stumpe war die Dorfkneipe „Zum Hohl“ immer ein Stück Heimat. Mit 16 Jahren stand er dort zum ersten Mal als Gast an der Theke, verbrachte in dem Lokal im Gummersbacher Stadtteil Dieringhausen seither unzählige Abende mit Freunden, um Karten zu spielen, zu feiern oder einfach nur zu klönen. Als die Kneipe 2021 im Corona-Lockdown schließen musste und sich abzeichnete, dass sie nicht mehr öffnen würde, war für Stumpe schnell klar, dass das Lokal gerettet werden musste. Heute ist er Vorstandsvorsitzender der Genossenschaft Zum Hohl und sorgt mit rund 130 Mitstreitern dafür, dass der Betrieb weiterläuft. „Natürlich haben wir viele Stammgäste, ziehen aber auch ein neues, junges Publikum an“, sagt Stumpe. „Manchmal ist es sogar so voll, dass wir den Nebenraum öffnen müssen.“