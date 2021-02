Winterwetter bleibt : Es wird eiskalt in NRW - Schnee und Frost sind angesagt

Foto: dpa/Alex Talash 21 Bilder Wintereinbruch mit Eisregen und Schnee in NRW

Düsseldorf Starke Schneefälle und extremer Frost mit bis zu minus 15 Grad werden in den kommenden Tagen in Teilen NRWs erwartet. Am Montag soll es überall Neuschnee geben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich auch am Montag auf heftige Schneefälle und frostige Temperaturen einstellen. Spitzenreiter beim Neuschnee sei Ostwestfalen-Lippe mit bis zu zehn Zentimetern, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen. Bis zum Mittag gelten Warnungen für Teile des Landes. Das könnte auch Auswirkungen auf den geplanten Start der Corona-Impfzentren haben.

Bis zum Nachmittag würden im restlichen Bundesland vielerorts ein bis fünf Zentimeter Neuschnee fallen. Vor allem in der Nordhälfte des Bundeslandes rechnet die Expertin bei frischem bis starkem Ostwind mit Schneeverwehungen.

Dazu bleibt es frostig, denn es strömt arktische Polarluft nach NRW. „Es wird eiskalt“, sagte die Meteorologin. „So etwas habe ich in den vergangen acht Jahren nicht gesehen.“ In Ostwestfalen liegen die Temperaturen bei minus zehn Grad. Im Südwesten bleibt es ein wenig wärmer mit minus vier Grad. In der Nacht zum Dienstag sinken die Temperaturen dann sogar auf strengen Frost zwischen minus 10 und minus 15 Grad.

Laut der Wetterexpertin wird der Frost noch eine Weile andauern, wahrscheinlich bis Sonntag. Im Wochenverlauf komme jedoch die Sonne dazu: „Schnee mit Sonne, das sollte doch die meisten Leute freuen.“

(top/dpa)