Regen und Gewitter möglich : Temperaturen in NRW bleiben mild

Temperaturen in NRW bleiben mild

Essen In Nordrhein-Westfalen bleiben die Temperaturen bis zu zehn Grad auch in den nächsten Tagen mild. Der Regenschirm im Gepäck sollte dennoch nicht fehlen, denn es kann nass werden.

Nordrhein-Westfalen ist am Donnerstag und in den kommenden Tagen mit starker Bewölkung und milden Temperaturen von bis zu zehn Grad zu rechnen. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) kann es am Donnerstag zeitweise zu leichtem Regen oder Sprühregen kommen, die Höchsttemperaturen liegen bei sieben bis zehn Grad.