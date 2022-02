Polizei sucht Zeugen : Passanten finden Babyleiche am Kölner Rheinufer

Update Köln Passanten haben am Kölner Rheinufer am Mittag ein totes Kind gefunden und die Polizei alarmiert. Der Junge lag zwischen Decken und Matratzen einer provisorischen Schlafstätte. Die Polizei sucht nun Zeugen, die wichtige Hinweise geben könnten.

Es ist viel los am Mittwochnachmittag am Kölner Rheinufer. Fahrradfahrer und Spaziergänger nutzen den sonnigen Tag. Unterhalb des Wohnmobilhafens in Riehl versperren rot-weiße Absperrbänder ihnen den Weg. Viele Menschen bleiben stehen und wollen wissen, was geschehen ist.