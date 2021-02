Am Sonntagvormittag war in Xanten noch ein Stadtbus der Linie SL42 unterwegs. Am späten Vormittag stellte die Niag den Busverkehr im kompletten Verkehrsgebiet aufgrund der Wetterlage bis auf Weiteres ein. „Schnee und glatte Straßen machen eine sichere Fahrt am Niederrhein unmöglich“, teilte das Unternehmen mit.