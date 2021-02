Schnee und Eisregen : Lage auf NRW-Autobahnen kritisch - Fahrverbote für Lastwagen

Düsseldorf/Münster Heftige Schneeverwehungen haben in Teilen NRWs für Sperrungen und Staus auf den Autobahnen gesorgt. Einige Strecken wie auf der A2 mussten gesperrt werden. Auch bei der Bahn ging stellenweise nichts mehr. Mit Einschränkungen muss dort auch am Montag noch gerechnet werden.

Weil Eis und Schnee viele Autobahnen zu einer Rutschpiste machen, haben die Behörden das Fahrverbot für Lastwagen im Münsterland und in Ostwestfalen verlängert. Bis Sonntagabend um 20 Uhr dürften Lkw über 7,5 Tonnen nicht auf den Autobahnen in den Regierungsbezirken Münster und Detmold unterwegs sein, teilte die Polizei mit. Heftige Schneeverwehungen hatten zuvor in der Region große Probleme auf den Fernstraßen verursacht. Einige Autobahnen waren zeitweise gesperrt, anderswo ging es nur im Schneckentempo voran.

Die Autobahn 2 von Dortmund in Richtung Hannover musste zwischen Bielefeld-Süd und Bielefeld-Ost wegen des massiven Schneefalls am Sonntagmorgen zeitweise gesperrt werden. Der Winterdienst war am Bielefelder Berg nicht mehr mit dem Räumen der Fahrbahn hinterhergekommen. Nach rund zwei Stunden wurde die Strecke wieder für den Verkehr freigegeben. „Der Verkehr auf den Autobahnen läuft wegen des Schneechaos in weiten Teilen zähfließend“, schrieb die Polizei bei Twitter.