Durchwachsenes Wetter : Mix aus Wolken und Regen in NRW erwartet

Ein Spaziergänger mit Regenschirm ist vor den Türmen der größten Kirche Bielefelds zu sehen. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Düsseldorf Die Menschen in Nordrhein-Westfalen erwartet in den kommenden Tagen ein Wechsel aus Wolken und Regen. Am Dienstag gibt es noch viel Regen, am Mittwoch wird es dagegen trockener.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, startet der Dienstag zunächst bewölkt und ungemütlich. Im Laufe des Tages kann es einzelne Schauer geben, vom Münsterland bis nach Ostwestfalen ist mit vereinzelten kurzen Gewittern mit Graupel zu rechnen. Die Höchstwerte liegen zwischen sechs und zehn Grad.

Auch am Mittwoch zeigt sich der Himmel über Nordrhein-Westfalen laut Vorhersage bewölkt, am Nachmittag kann es kurze Schauer geben. Die Temperaturen liegen zwischen sieben Grad in Ostwestfalen und elf Grad am Rhein. Am Donnerstag ist es laut DWD wechselnd bewölkt. Vereinzelt ist mit Schauern zu rechnen, meist jedoch bleibt es trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen sieben und elf Grad.

(siev/dpa)