April, April ... : Ungemütliches Wetter in NRW setzt sich fort

Ungemütliches Wetter in NRW setzt sich fort

Zwei Personen laufen mit Regenschirmen durch den Gruga-Park in Essen und spiegeln sich dabei in einer Wasserfläche auf einer Bank. (Symbolbild) Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf/Essen Ungemütliches Wetter in NRW setzt sich fort. Bis Mitte der Woche kann es immer wieder regnen, in den Bergen sind sogar Schnee und Gewitter möglich. Zum Wochenende hin soll es besser werden.

„Die Aprilachterbahn setzt sich fort“, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montagmorgen in Essen mit. Im Tagesverlauf könne es immer wieder leichte Regenfälle geben. Im Bergland seien Schnee und kleine Gewitter möglich. Die Höchstwerte erreichen demnach maximal neun Grad, in den Hochlagen liegen sie bei etwa ein Grad.