17-Jähriger in Wenden erwürgt : Gericht verurteilt 15-Jährigen wegen Totschlags

17-Jähriger in Wenden erwürgt

Siegen Ein Teenager aus Wenden im Sauerland ist wegen Totschlags eines Mitschüler zu einer Jugendstrafe von siebeneinhalb Jahren verurteilt worden. Der 15-Jährige hatte sein Opfer mit bloßen Händen erwürgt.

Das Gericht wertete die Tat als Totschlag, wie eine Sprecherin des Landgerichts am Donnerstag nach der Urteilsverkündung sagte. Die Richter ordneten außerdem eine Unterbringung des 15-Jährigen in einem psychiatrischen Krankenhaus an.