Teenager in Wenden erwürgt : 14-Jähriger soll in psychiatrische Klinik - acht Jahre Haft gefordert

14-Jähriger soll in psychiatrische Klinik - acht Jahre Haft gefordert

Teenager in Wenden erwürgt

Siegen Der Fall hat das Land erschüttert: Ein 14-Jähriger soll im Sauerland einen 16 Jahre alten Mitschüler erwürgt haben. Im Prozess gegen den Teenager geht die Staatsanwaltschaft von Mord aus.

In ihrem Schlussplädoyer forderte sie eine Haftstrafe von acht Jahren sowie eine Unterbringung des Angeklagten in einem psychiatrischen Krankenhaus, wie eine Sprecherin des Landgerichts Siegen sagte. Der Gesetzgeber sieht dies vor, wenn Täter nicht oder nicht voll schuldfähig sind.

Im Oktober 2018 soll der damals 14-jährige Deutsche in Wenden den zwei Jahre älteren Mitschüler mit bloßen Händen erwürgt haben. Die Tat soll sich laut Anklage während der Unterrichtszeit in einem Waldstück nahe der Schule ereignet haben. Der Jüngere sei in den Älteren verliebt gewesen, aber von diesem zurückgewiesen worden. Es sei zum Streit und der Gewalteskalation gekommen.