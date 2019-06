Hambacher Forst : Polizei mit Großaufgebot bei Klima-Demos im Rheinland

Aachen Tausende Jugendliche und Klima-Aktivisten wollen im Rheinland für mehr Klimaschutz demonstrieren. Das stellt die Polizei vor besondere Herausforderungen.

Die Aachener Polizei ist mit einem Großaufgebot auf geplante Klimaschutz-Proteste am Fronleichnamswochenende (20. bis 23. Juni) in Aachen und im Rheinischen Revier vorbereitet. Kräfte aus ganz Nordrhein-Westfalen und der Bundespolizei seien an den Tagen im Einsatz, sagte Polizeipräsident Dirk Weinspach am Donnerstag.