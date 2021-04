Schwerer Unfall in Euskirchen : Autofahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Krankenwagen

Euskirchen Am Freitag ist es in Euskirchen zu einem schweren Unfall mit einem Krankenwagen gekommen. Die beiden Rettungskräfte wurden dabei verletzt, der Fahrer des zweiten beteiligten Fahrzeugs starb an der Unfallstelle.

Beim Zusammenstoß zwischen einem Krankentransporter und einem Wagen in Euskirchen ist der Autofahrer am Freitag gestorben. Fahrer und Beifahrer des Krankentransporters wurden verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Ein Patient habe sich nicht in dem Wagen befunden.

Nach ersten Ermittlungen hatte der Autofahrer ein anderes Fahrzeug überholt und war dabei frontal mit dem entgegenkommenden Krankentransporter kollidiert. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

(chal/dpa)