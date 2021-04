Die Verse im Märkischen Kreis : Spielende Kinder entdecken Skelettteile einer Leiche am Flussufer

Spielende Kinder entdecken Skelettteile einer Leiche am Flussufer

Werdohl Zwei spielende Kinder haben am Flussufer der Verse in der Nähe von Werdohl Skelettteile einer menschlichen Leiche gefunden. Die Identifikation der Leiche gestaltet sich als schwierig. Wahrscheinlich lag sie schon mehrere Monate dort.

Die neun und elf Jahre alten Mädchen hätten am Dienstag dort Müll aufgesammelt, am Flussufer und im Wald sauber machen wollen, ehe sie die grausige Entdeckung machten. „Es sind Knochen menschlichen Ursprungs“, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Die Identität der Leiche sei noch unklar. Ebenso, ob es sich um eine Frau oder einen Mann handele.