Wetter in NRW : Spätsommerliche Temperaturen zur Wochenmitte

Offenbach Bevor es am Wochenende in Nordrhein-Westfalen merklich kühler und nasser wird, überrascht der Mittwoch noch einmal mit sonnigen 26 Grad.

An diesem Mittwoch wird es noch einmal sommerlich in Nordrhein-Westfalen. Die Temperaturen liegen zwischen 23 und 26 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst mit Sitz in Offenbach am Mittwoch mitteilte. Am Vormittag scheint die Sonne, im weiteren Tagesverlauf können von Westen her zunehmend Wolken aufziehen.